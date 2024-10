Roma, Juric: «Non penso all’esonero, Ecco perché. Sono stati giorni di...»

Le parole di Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino.

PARTITA DELICATA – «C’è stato un crollo emotivo dal mio punto di vista. Penso che dopo 40 giorni di un buon lavoro mi aspettavo grande passione davanti. Ma c’è stato un crollo totale che da un senso può essere tradotto anche in un crollo positivo. Se raccogliamo ciò che è successo in maniera positiva, possiamo prendere la strada giusta. Può essere una svolta come lo è stato per il Milan quando ha preso 5 gol dall’Atalanta con Pioli. Lui disse che aveva capito le cose e che hanno iniziato a lavorare in maniera giusta».

COME SI PREPARA LA GARA – «In questi giorni c’era di tutto. Il Torino è una realtà consolidata. Abbiamo fatto un bel lavoro per tre anni. Acquisti buoni, buon campionato, squadra di valore e di idee. Sia a livello tattico ed emotivo bisogna essere preparati».

ESONERO – «Sulla prima domanda non ci penso all’esonero, faccio il mio lavoro e ciò che succede, succede. Penso che la rosa della Roma non si può permettere esclusioni. Bisogna mettere dentro più possibile, non escludere ma convincere. Non convincere ma far presente quello che bisogna fare in questo momento».

LITIGI – «Sono stati giorni di litigi, pesanti. Ma anche cose che secondo me meglio che siano successe. Meglio che sia successo ora e che sia uscito tutto quello che si era accumulato. Ora abbiamo indirizzato la barca anche a livello di pensiero. Quello che devo fare io e quello che deve fare la squadra. In quel senso io la vedo come una cosa positiva. Il mio carattere e il mio modo mi fa credere che questa situazione meglio che si sia verificata ora. Cercherò di mettere la miglior squadra possibile per far vincere la partita, si riparte alla grande e ieri li ho visti convinti, giusti. Come ti ho detto meglio così che perdere 1 a 0 e continuare questo tram tram. E’ un momento importante per tutti quanti».