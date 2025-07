Lazio, Agostinelli non ha dubbi: «Tra Hysaj e Lazzari punterei su di lui. Gigot con Sarri potrebbe ulteriormente migliorare»

Lazio, Agostinelli sicuro: «Tra Hysaj e Lazzari punterei su di lui. Gigot con Sarri potrebbe ulteriormente migliorare». Le parole

Durante un intervento ai microfoni di Radiosei, l’ex allenatore e profondo conoscitore dell’ambiente biancoceleste, Andrea Agostinelli, ha analizzato il momento attuale della Lazio, soffermandosi in particolare sulle scelte che il club potrebbe adottare in vista dell’imminente ritiro precampionato.

Agostinelli ha sottolineato come la fase che precede il raduno sia cruciale per definire i contorni della rosa definitiva. Secondo l’ex tecnico, alcuni giocatori potrebbero non essere convocati, lasciando intendere che la società starebbe valutando esclusioni mirate per avviare un percorso di rinnovamento. Le sue parole lasciano presagire decisioni ponderate, con l’obiettivo di iniziare la nuova stagione con un gruppo compatto e già orientato agli obiettivi futuri.

Nel corso dell’intervento, Agostinelli ha anche evidenziato l’importanza di una gestione oculata delle risorse umane, soprattutto in vista delle prime sedute tattiche e atletiche. Il ritiro, che partirà nei prossimi giorni, sarà il primo banco di prova per il nuovo assetto tecnico, e le possibili esclusioni potrebbero rappresentare i segnali iniziali di un mercato estivo attivo e dinamico. Ecco le parole che riporta Lalaziosiamonoi.it:

PAROLE – «Possibili tagli di Sarri al gruppo che è stato convocato per il ritiro? Tra Hysaj e Lazzari punterei sul secondo. È stato uno dei migliori difensori di fascia fino a pochi anni fa. Poi ha fatto un po’ di fatica a tornare quei livelli, come accade a tutti quei giocatori che sentono meno la fiducia.

Tra Gigot e Patric preferirei lo spagnolo. Ha dimostrato senso di appartenenza e di avere un buon rendimento, in particolare con Sarri. Con questo tecnico, la cosa fondamentale per un difensore è tenere la linea bene, essere ordinati. Lui vuole soprattutto attenzione ad alcuni movimenti coordinati con gli altri.

Gigot con Sarri potrebbe ulteriormente migliorare. Ha un grande temperamento, ma sempre un po’ a rischio. Noslin-Cancellieri? Io scommetterei un euro sull’ex Parma. Non mi dispiacerebbe come alternativa ai titolari»