Roma-Feyenoord, termina 4-1 il match dello stadio Olimpico coi giallorossi che in rimonta volano in semifinale

Termina con un roboante 4-1 per la Roma la sfida di Europa League, che consente alla squadra di Mourinho di approdare in semifinale. Il match si decide nei tempi supplemantari, con i giallorossi che riescono a ribaltare l’1-0 in Olanda.