Ritiro Lazio, saranno quattro le amichevoli ad Auronzo di Cadore

Ecco il programma delle amichevoli per il ritiro estivo della Lazio: ad Auronzo di Cadore si svolgeranno quattro match

La Lazio di Maurizio Sarri sta per iniziare la propria avventura. Il 7 luglio la squadra si ritroverà per il raduno ufficiale e, dopodiché, il 10 luglio si partirà per il ritiro estivo ad Auronzo di Cadore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci saranno quattro sfide amichevoli sotto le Tre Cime di Lavaredo, dove i biancocelesti rimarranno fino al 28 luglio: due saranno contro squadre dilettantistiche locali e le altre due saranno contro Triestina e Padova.