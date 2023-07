Ritiro Auronzo: terminata la seduta mattutina. Ecco il report completo. Settimo giorno di allenamenti per la squadra capitolina

La Lazio chiude la prima settimana di ritiro ad Auronzo con una doppia sessione di allenamento. Lo staff ha preparato i due campi dello Zandegiacomo: quello adiacente per la parte atletica e quello principale per la tattica. Ancora una volta Sarri ha lavorato sulle situazioni di gioco, dividendo la squadra in tre reparti: difensori e centrocampisti-attaccanti.

Centrocampisti e attaccanti, dopo la sessione in palestra, si sono recati presso il campo adiacente al principale. Autografi e foto con i ragazzi del Summer Camp e poi l’inizio del riscaldamento. Termina la seduta di allenamento mattutina, la squadra fa rientro negli spogliatoi a eccezione di alcuni giocatori, tra cui Immobile, che si recano verso gli spalti per firmare autografi e scattare foto. Il capitano ha mantenuto la promessa di ieri.