Ritiro Auronzo Lazio, terminato l’ultimo all’allenamento del ritiro: quattro assenti

La Lazio ha svolto questa mattina l’ultimo all’allenamento nel ritiro di Auronzo di Cadore

La Lazio saluta Auronzo di Cadore, ma prima di farlo definitivamente è scesa in campo per l’ultimo allenamento della prima parte del ritiro estivo. Seduta di scarico per i biancocelesti dopo l’amichevole di ieri Primorje. Non sono scesi in campo Akpa Akpro, Casale e Pedro.

Dopo una iniziale corsetta ha poi abbandonato il terreno dello Zandegiacomo anche Cancellieri per alcuni fastidi al ginocchio sinistro. Al termine dell’allenamento, Immobile si è intrattenuto in campo con Sarri; probabilmente per tirare le somme della prima parte di preparazione.