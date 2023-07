Ritiro Auronzo Lazio, arrivato il presidente Lotito. I dettagli. Il patron è arrivato a far visita alla squadra

Il presidente della Lazio, Lotito, è arrivato ad Auronzo per far visita alla squadra biancoceleste reduce dall’allenamento mattutino e dall’amichevole vinta ieri pomeriggio col Primorje e per l’imminente summit di mercato.