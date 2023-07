Ritiro Auronzo, il report della sessione pomeridiana per la squadra di Maurizio Sarri

Pomeriggio di lavoro per la Lazio di Sarri in quel di Auronzo, con la seconda delle due consuete sedute giornaliere.

Tornano in campo Vecino e Zaccagni, mentre non è stato con il gruppo Hysaj, ancora dolorante al tendine d’achille. Solita divisione in due squadre, con esercizi concentrati al recupero del pallone e nello sviluppo dell’azione arrivando alla conclusione. Poi partitella tra le due formazioni. Fine allenamento con fase di lavoro senza palla per gli attaccanti, mentre i difensori sui movimenti da calcio piazzato. Domani sarà tempo della terza amichevole stagionale, contro la Triestina.