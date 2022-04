Rinnovo Patric, la Lazio mette sul piatto un quadriennale: le ultime

Maurizio Sarri sta cercando di convincere Patric al rinnovo del contratto in scadenza a giugno: la Lazio prepara un quadriennale

Maurizio Sarri sta facendo di tutto per cercare di convincere Patric a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come riferisce oggi Repubblica, lo spagnolo ha superato nelle gerarchie Luiz Felipe ed è visto come punto fermo della Lazio del futuro.

Tare e Lotito hanno messo sul piatto un quadriennale da 1.5 milioni a stagione: Patric, tentato dal Valencia, ha preso tempo: la pista rimane apertissima.