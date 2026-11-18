Rinnovi Lazio, in casa biancoceleste sono diverse le valutazioni tra prolungamento del contratto e giocatori in scadenza verso l’addio. Il punto

In attesa di conoscere i reali margini di manovra sul mercato in entrata dopo il verdetto della commissione di vigilanza sui conti, in casa Lazio procede un’importante opera di programmazione interna. L’obiettivo della società capitolina è blindare l’ossatura della squadra del futuro, intervenendo con largo anticipo sui contratti in scadenza nel 2028 e valutando con estrema attenzione i profili attualmente legati al club fino al 2027.

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La linea verde sul fronte rinnovi: il segnale di Floriani

Il primo tassello ufficiale di questa lungimirante strategia societaria è stato il prolungamento del contratto di Romano Floriani Mussolini fino al giugno 2031. Un annuncio che rappresenta un segnale inequivocabile della volontà della dirigenza biancoceleste di puntare con decisione sulla valorizzazione dei giovani già perfettamente integrati nelle rotazioni tattiche di mister Gennaro Gattuso.

Isaksen, Dele-Bashiru e Rovella: i big al centro dei rinnovi della Lazio

Sulla stessa scia, a Formello si sono già aperti i tavoli negoziali per blindare tre colonne portanti dell’attuale organico, tutte attualmente vincolate fino al 2028. Le trattative sono già ben avviate con Gustav Isaksen, sempre più centrale nello scacchiere offensivo biancoceleste, e con il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru.

Subito dopo toccherà a Nicolò Rovella, considerato un punto fermo della mediana del presente e del futuro. Per tutti e tre l’obiettivo dichiarato è estendere l’accordo fino al 2031, mettendo la Lazio al riparo da eventuali assalti delle big europee. Resta inoltre costantemente sotto monitoraggio la situazione contrattuale di Adam Marusic, per i quali il club dispone comunque di specifiche opzioni di prolungamento a proprio favore.

Il caso Cancellieri e i giocatori in scadenza: le scelte sui rinnovi della Lazio

Ben diverso e più articolato si presenta invece il discorso relativo ai calciatori con il contratto in scadenza nel giugno 2027. Mentre per la maggior parte di essi — tra cui profili come Lazzari, Cataldi e Pellegrini — la strada sembra ormai segnata verso la separazione a fine stagione, resta da definire la posizione di Matteo Cancellieri: saranno infatti le ultime gare di questo finale di 2026 a stabilire se l’esterno potrà ritagliarsi uno spazio stabile nelle gerarchie offensive o se anche per lui si apriranno definitivamente le porte del mercato.