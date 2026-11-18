Angelo Gregucci, doppio ex di Lazio e Lecce, ha parlato ai microfoni del “Quotidiano di Puglia” in vista del match in programma sabato all’Olimpico. Le dichiarazioni

Archiviata la sosta dedicata agli impegni delle varie Nazionali, in casa Lazio è già tempo di rituffarsi sul campionato. I biancocelesti si preparano a scendere nuovamente in campo tra le mura amiche dello Stadio Olimpico per affrontare il Lecce in occasione della dodicesima giornata di Serie A.

In vista di questo delicato appuntamento, l’allenatore e doppio ex Angelo Gregucci ha rilasciato un’interessante analisi ai microfoni de Il Quotidiano di Puglia, analizzando il percorso straordinario della squadra capitolina e le insidie che attendono la formazione salentina.

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Il grande lavoro di Gattuso sulla panchina della Lazio

L’ex difensore e tecnico si è soffermato sul rendimento eccezionale della formazione biancoceleste:

«La Lazio sta davvero sorprendendo tutti. Gattuso è uno che nelle difficoltà trova il modo di esaltarsi. Aveva iniziato male con l’eliminazione dalla Coppa Italia e con il polemico abbandono da parte dei tifosi, che ancora protestano verso la società. Grandissimi i meriti dell’allenatore in questo cammino che è il frutto del profilo tecnico disegnato dal mister. Conta sulla miglior difesa del campionato, esprime un’apprezzabile espressione del gioco nelle varie zone del campo».

La partita e la solidità difensiva analizzate da Gregucci in vista di Lazio-Lecce

Analizzando i temi tattici del match dell’Olimpico, Gregucci ha posto l’accento sulla solidità arretrata dei padroni di casa e sulle caratteristiche della formazione pugliese allenata da Eusebio Di Francesco:

«Un tema della partita può essere proprio la certezza difensiva dei biancocelesti, contro le difficoltà offensive di un Lecce che ha privilegiato essenzialmente i gol su calcio da fermo. Due grandi portieri di fronte, Mandas e Falcone dall’altra. Ci saranno anche i riflessi della gara della Nazionale, ma Frattesi magari inizierà dalla panchina. Il Lecce sfortunato, nel dover fare a meno di Ilic e Pierotti, ma con altri ragazzi in gamba, in attesa magari di qualche ritocco sul mercato invernale, fa la sua parte e può giocarsi un risultato positivo».