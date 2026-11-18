Verso la sessione invernale di calciomercato cresce il rumore attorno al centrocampista della Lazio Kenneth Taylor: la Juventus fa sul serio
Il calciomercato della Lazio potrebbe accendersi attorno al futuro di Kenneth Taylor, uno dei giocatori maggiormente osservati della formazione biancoceleste. Il centrocampista olandese sta attirando l’attenzione di diversi club, soprattutto tra Serie A e Premier League, grazie alle prestazioni offerte in questa prima parte della stagione.
Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe la Juventus, pronta a valutare un investimento importante pur di assicurarsi il giocatore. La posizione della società capitolina, tuttavia, appare chiara: nessuna cessione eccellente durante la sessione invernale.
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La Juventus insiste per Taylor: pronta un’offerta importante
Il nome di Kenneth Taylor continua a circolare negli ambienti di mercato e potrebbe diventare uno dei protagonisti delle prossime finestre. La Juventus, che segue il centrocampista olandese già dalla passata stagione, sta preparando una proposta economica significativa per convincere la Lazio a sedersi al tavolo delle trattative.
Secondo le indiscrezioni riportate, i bianconeri potrebbero arrivare a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro, valutazione fissata dal presidente Claudio Lotito per prendere in considerazione un’eventuale partenza del giocatore.
Lotito non vuole cessioni a gennaio: la strategia è chiara
Nonostante il crescente interesse nei confronti di Taylor, la dirigenza biancoceleste sembrerebbe intenzionata a mantenere invariato l’organico durante il mercato di gennaio. La priorità del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani sarebbe quella di preservare gli equilibri della squadra allenata da Gennaro Gattuso, protagonista di un avvio di stagione particolarmente positivo.
Privarsi di un centrocampista importante nel bel mezzo del campionato potrebbe rappresentare un rischio, soprattutto considerando gli obiettivi che la formazione capitolina sta inseguendo.
Calciomercato Lazio, a giugno può cambiare tutto: il futuro di Taylor resta aperto
Se gennaio sembra destinato a chiudersi senza sorprese sul fronte delle uscite, lo scenario potrebbe essere differente durante la prossima estate. La Juventus potrebbe infatti decidere di rimandare l’assalto a Kenneth Taylor al termine della stagione, quando la Lazio avrebbe maggiori possibilità di programmare un’eventuale sostituzione e valutare le offerte ricevute.
Sul giocatore, inoltre, resta vivo l’interesse di alcune società inglesi, una concorrenza che potrebbe influenzare l’evoluzione delle trattative e le richieste economiche del club capitolino.
La sensazione è che il futuro di Taylor possa diventare uno dei temi più caldi del mercato estivo della Lazio. Per il momento, tuttavia, la priorità rimarrebbe trattenerlo almeno fino a giugno, rinviando ogni eventuale decisione sulla sua cessione.