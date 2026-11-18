Calciomercato Lazio, diversi i profili in lizza per rinforzare la fascia: oltre a Noa Lang spunta la suggestione che porta all’ex Inter Ivan Perisic. L’indiscrezione

In casa biancoceleste iniziano già a delinearsi le strategie in vista della sessione invernale di riparazione, pur restando in attesa di capire quali saranno gli effettivi margini di manovra societari. Nelle ultime ore è emersa con forza la pista che porta a Noa Lang, un profilo tecnico che testimonia la chiara volontà della dirigenza di regalare allo staff un’alternativa affidabile nel ruolo di vice-Mattia Zaccagni, qualora il mercato in entrata dovesse essere regolarmente aperto. Tuttavia, l’esterno olandese non rappresenta l’unica opzione sul tavolo dei vertici capitolini, pronti a valutare diverse strade per potenziare il reparto offensivo.

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Calciomercato Lazio, l’idea di esperienza con Ivan Perisic

Oltre alle piste già battute nel corso della scorsa estate — come quelle che portano a Dennis Man e Omari Hutchinson, giocatori per i quali era già stato manifestato un concreto gradimento — dagli uffici di Formello starebbe prendendo quota anche una suggestione legata a un profilo di grande spessore ed esperienza internazionale.

Secondo quanto rivelato dall’opinionista Damiano Er Faina, il direttore sportivo Angelo Fabiani e il presidente Claudio Lotito avrebbero acceso i riflettori su Ivan Perisic, attualmente impegnato in Olanda tra le fila del PSV Eindhoven proprio al fianco dello stesso Dennis Man. Un colpo d’esperienza che garantirebbe duttilità tattica e immediata conoscenza del campionato italiano.

Calciomercato Lazio, il nodo del mercato in entrata a Formello

A prescindere dalla scelta finale tra la freschezza atletica di profili come Noa Lang e Hutchinson oppure l’usato sicuro rappresentato da Ivan Perisic, ogni operazione resta strettamente subordinata allo sblocco dell’indice di liquidità. Solo ottenendo il via libera per operare senza vincoli a gennaio, la Lazio potrà affondare il colpo decisivo per completare le corsie esterne.