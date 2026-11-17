Via alle valutazioni in ottica mercato! L’Inter ha posato gli occhi in casa Lazio: Oliver Provstgaard nel mirino per il futuro

Il calciomercato invernale e la successiva sessione estiva si preannunciano particolarmente caldi per il club milanese, pronto a ridisegnare i contorni della propria retroguardia. La dirigenza della società meneghina sta pianificando una serie di operazioni strategiche per regalare nuove certezze all’allenatore Cristian Chivu.

Complici alcuni problemi fisici e passaggi a vuoto registrati nella prima parte della stagione, il pacchetto arretrato necessita di interventi mirati per mantenere altissimi gli standard competitivi sia in Italia che in Europa, finanziando i nuovi innesti attraverso uscite pesanti.

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Le possibili cessioni e il futuro di Yann Bisseck e John Sontes

Per garantire le risorse economiche necessarie agli investimenti futuri sul campo, il club nerazzurro è pronto a valutare cessioni di rilievo nel corso delle prossime finestre di trattative.

Il primo indiziato a lasciare Milano è Yann Bisseck: sebbene il centrale abbia recentemente prolungato l’accordo contrattuale fino al 2031, la società spera di individuare una soluzione vantaggiosa già a gennaio, fissando una valutazione non inferiore ai 50 milioni di euro.

Sorte simile potrebbe toccare a John Sontes, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Manchester City e legato da un accordo fino al 2028: frenato da problemi fisici, l’inglese ha trovato pochissimo spazio e il suo futuro dipenderà dalla continuità di rendimento.

Il nome in cima alla lista: Oliver Provstgaard e i piani della dirigenza

Guardando ai rinforzi in entrata, stando a quanto rivelato da La Repubblica, il nome cerchiato in rosso sul taccuino degli osservatori è quello di Oliver Provstgaard.

Il difensore centrale rappresenta un profilo di primissimo piano ed è particolarmente gradito al tecnico Cristian Chivu, soprattutto dopo le prestazioni eccellenti offerte con la maglia della Lazio sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Tuttavia, per intavolare una trattativa già nella sessione di gennaio servirebbe un’offerta monstre da circa 40 milioni di euro, cifra che spinge la società a rinviare ogni discorso concreto direttamente alla prossima estate.

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La programmazione estiva e la stabilità del reparto arretrato nell’Inter

La strategia delineata dai vertici societari punta a un bilanciamento rigoroso tra sostenibilità finanziaria e ambizioni sportive sul campo. Rimandare l’assalto ai grandi obiettivi alla sessione estiva permetterà a entrambi i club coinvolti di programmare con maggiore calma le rispettive mosse difensive.

Nel frattempo, l’Inter affronterà i prossimi impegni agonistici contando sulla rosa attuale e sulla guida di Cristian Chivu, consapevole che ogni decisione futura sarà presa unicamente per consolidare la competitività della squadra e garantire un futuro solido alla retroguardia nerazzurra.