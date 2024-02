Ex Lazio, Riedle avvisa il Bayern Monaco: «Il pericolo numero uno è lui!»

Ex Lazio, Karl-Heinz Riedle ha parlato della sfida dei biancocelesti contro il Bayern Monaco in Champions: occhio a Immobile

Intervistato da t-online, l’ex Lazio Karl-Heinz Riedle ha parlato così della sfida in Champions contro il Bayern Monaco:

PAROLE – «Non bisogna nascondere il fatto che il Bayern è favorito. Anche se quest’anno le cose non gli stanno andando bene. Finora in Champions League sì, ma in Bundesliga non sono più così dominanti come abbiamo visto di nuovo a Leverkusen. La Lazio è ancora molto al di sotto delle sue potenzialità, è solo nona in campionato. Il Bayern non deve sottovalutare la Lazio e deve stare attento, soprattutto a Ciro Immobile. È un giocatore che può fare la differenza. Anche se non è un attaccante che decide da solo le partite. Immobile al Borussia Dortmund non ha funzionato molto perché non si sentiva a suo agio e non era realmente integrato. Si è trattato semplicemente di un episodio della sua carriera che forse ha affrontato in modo errato, forse per un malinteso da entrambe le parti. Ma è un giocatore eccezionale con un istinto impressionante sotto porta. Lo ha dimostrato ancora e ancora, prima e dopo. I tifosi della Lazio sanno quanto è speciale. Kane? È estremamente importante avere anche giocatori che possano decidere le partite, ma il Bayern ne ha comunque abbastanza. Harry è sicuramente fondamentale per il Bayern, ma non è nemmeno l’unico che dovrà decidere la doppia sfida contro la Lazio. Il campionato è praticamente finito per la Lazio. Ecco perché adesso puntano tutto sulla Champions League. E giocare a Roma è sempre un momento importante. I tifosi sono molto emozionati, sarà un’atmosfera bollente. Ma se hai già giocato in casa del Galatasaray, come ha fatto recentemente il Bayern, non devi aver paura in nessuna altra parte del mondo. Tuttavia, sarà sicuramente una bolgia. I tifosi spingeranno la loro squadra. La mia carriera a Roma? A quel tempo ero all’apice, poi sono diventato titolare della Nazionale e ho passato tre anni davvero meravigliosi alla Lazio. Lì le aspettative non erano grandi come nel Milan, che doveva sempre vincere. Era più un club in ascesa. Andavo molto d’accordo con i miei compagni di squadra Thomas Doll e Aron Winter, dentro e fuori dal campo. È stato un periodo bellissimo, mi è piaciuta molto anche la città e tutta la ‘ dolce vita’ in Italia».