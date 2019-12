Contro il Rennes dovranno giocare per forza tre ‘big’ della Lazio

Questa sera Simone Inzaghi non potrà rinunciare a tre ‘big’ della rosa biancoceleste. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, Adekanye e Berisha non sono al meglio della condizione e quindi Immobile, Lazzari e Luis Alberto dovranno scendere in campo per dare man forte alla Lazio.