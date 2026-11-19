Lazio, l’ex portiere Pepe Reina racconta il legame con l’ambiente biancoceleste e promuove Gennaro Gattuso: dalle qualità umane alle idee tattiche

La Lazio continua a vivere un momento particolarmente positivo in questa prima parte della stagione 2026/2027 e il suo rendimento sta attirando l’attenzione anche di chi, in passato, ha indossato la maglia biancoceleste. Tra questi c’è Pepe Reina, ex portiere spagnolo che conserva un rapporto speciale con la piazza capitolina e che ha voluto dedicare parole importanti al lavoro di Gennaro Gattuso.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex estremo difensore ha ripercorso il proprio legame con i sostenitori laziali, soffermandosi soprattutto sulla personalità dell’attuale allenatore. Un giudizio significativo, considerando la conoscenza diretta che Reina ha di Gattuso, del quale apprezza non soltanto le qualità umane, ma anche le idee calcistiche.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Reina non dimentica i tifosi biancocelesti: il legame è ancora fortissimo

Il rapporto tra Pepe Reina e la Lazio non si è interrotto con la conclusione della sua esperienza nella Capitale. L’ex portiere continua a seguire con particolare interesse le vicende della squadra, conservando un ricordo positivo dell’ambiente e dell’affetto ricevuto durante la sua permanenza.

Un sentimento che emerge chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate. Reina sottolinea infatti quanto siano importanti i rapporti costruiti nel corso della carriera, evidenziando come il valore di un calciatore non dipenda esclusivamente dai risultati ottenuti sul terreno di gioco.

Reina promuove Gattuso: «Mi ha segnato umanamente»

Tra gli argomenti affrontati nell’intervista trova spazio anche Gennaro Gattuso, protagonista della crescita della formazione biancoceleste. Per Reina, il tecnico rappresenta una figura particolarmente importante sia dal punto di vista personale sia sotto il profilo professionale.

Il messaggio più significativo di Reina riguarda proprio le prospettive della Lazio. L’ex portiere è convinto che Gattuso continuerà a pretendere il massimo dalla squadra, senza lasciarsi condizionare dall’attuale posizione in classifica.

«I tifosi della Lazio mi vogliono bene. Siamo quello che lasciamo. La Lazio è prima, il Como è quinto e su quelle panchine ci sono due miei amici che vedo e sento spesso. Gattuso mi ha segnato umanamente, però anche tatticamente ha proposte che mi hanno convinto. Posso rassicurare i laziali: Rino non rallenterà».

Le parole di Pepe Reina rappresentano dunque un attestato di stima nei confronti dell’allenatore biancoceleste. L’ex portiere conosce il carattere di Gattuso e considera la sua determinazione una garanzia per il prosieguo della stagione.

Per la Lazio, impegnata a difendere la propria posizione nelle zone altissime della Serie A, la continuità sarà un elemento fondamentale. E il messaggio arrivato da Reina è chiaro: secondo lo spagnolo, il tecnico non ha alcuna intenzione di abbassare il livello delle proprie ambizioni.