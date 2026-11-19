Calciomercato Lazio, arrivano indicazioni dalla situazione economica del club biancoceleste: il verdetto della Commissione potrebbe complicare i piani di Lotito

Il calciomercato della Lazio rischia di vivere un’altra sessione particolarmente complicata. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti sul campo dalla squadra di Gennaro Gattuso, la società biancoceleste deve affrontare una situazione economico-finanziaria che potrebbe condizionare pesantemente le strategie per gennaio.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quali margini di manovra avrà il direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato a programmare i rinforzi richiesti dall’allenatore.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, le prime indicazioni relative ai conti societari non sarebbero incoraggianti. La documentazione riferita al 30 settembre è stata depositata e si trova attualmente all’esame della Commissione competente per i controlli economico-finanziari. Il responso ufficiale non è ancora arrivato, ma lo scenario prospettato dal quotidiano è quello di un possibile blocco totale del mercato invernale.

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Peggiora l’indicatore economico: cosa emerge dai conti

Il principale elemento di preoccupazione riguarda l’indicatore del Costo del Lavoro Allargato, uno dei parametri utilizzati per valutare la sostenibilità economica delle società professionistiche.

Stando alle informazioni pubblicate il valore registrato al 30 settembre sarebbe peggiorato rispetto alla precedente rilevazione del 31 marzo. Una circostanza che potrebbe determinare conseguenze particolarmente pesanti per la società del presidente Claudio Lotito.

La normativa federale prevede infatti restrizioni sulle operazioni di tesseramento quando non vengono rispettati determinati requisiti economici. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 90 delle NOIF, un ulteriore peggioramento dell’indicatore può portare alla mancata ammissione alle operazioni di mercato.

Lotito può evitare il blocco? La soluzione prevista dalle NOIF

Nonostante le prospettive poco rassicuranti, per la Lazio esisterebbe ancora una possibilità di evitare le restrizioni. Il riferimento è all’articolo 90 delle Norme Organizzative Interne Federali, che disciplina anche gli strumenti attraverso i quali le società possono intervenire per regolarizzare la propria posizione.

La dirigenza biancoceleste potrebbe quindi valutare un’operazione economica finalizzata a coprire l’eventuale eccedenza contestata e ottenere la rimozione del vincolo. Una strada prevista dal regolamento, ma che richiederebbe un intervento concreto sul piano finanziario.

Molto dipenderà dall’importo necessario per riequilibrare i parametri. Qualora la cifra risultasse sostenibile, Lotito potrebbe decidere di intervenire per consentire a Fabiani e Gattuso di programmare il mercato senza limitazioni.

Calciomercato Lazio, niente saldo zero? Lo scenario

Un altro aspetto significativo riguarda l’eventuale possibilità di operare a saldo zero. Secondo la ricostruzione di La Repubblica, questa soluzione intermedia sembrerebbe al momento esclusa, lasciando aperti soprattutto due scenari: il blocco totale delle operazioni oppure il superamento delle restrizioni attraverso gli strumenti consentiti dalla normativa.

La questione assume un peso ancora maggiore considerando le ambizioni della Lazio, intenzionata a consolidare la propria posizione nelle zone altissime della classifica. Disporre di una rosa competitiva anche nella seconda metà del campionato potrebbe rivelarsi fondamentale per mantenere continuità di rendimento.

Adesso l’attenzione si concentra sul responso della Commissione. Soltanto dopo la comunicazione ufficiale sarà possibile conoscere le eventuali restrizioni e capire quali iniziative potrà intraprendere Lotito. Per il momento, il calciomercato Lazio resta sospeso tra le esigenze tecniche di Gattuso e una situazione finanziaria che potrebbe compromettere i piani di gennaio.