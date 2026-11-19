Lazio, l’ex capitano Massimo Oddo racconta il carattere di Gennaro Gattuso, il suo ruolo nello spogliatoio e gli episodi vissuti insieme al Milan. Le sue parole

La Lazio continua a sorprendere in questa prima parte della stagione 2026/2027 e il suo rendimento ha riacceso l’entusiasmo di tanti ex protagonisti biancocelesti. Tra questi c’è Massimo Oddo, ex capitano laziale e campione del mondo nel 2006, che ha dedicato parole importanti al lavoro di Gennaro Gattuso per La Repubblica.

IL METODO GATTUSO – «Rino riforma gli spogliatoi dove comanda. Prima da calciatore, ora da tecnico, ha sempre avuto la capacità di rieducare senza punire, riabilitando anche i contesti più critici. È un po’ lo stesso senso del carcere, nel senso più virtuoso del termine».

CRESCITA DELLA LAZIO – «Al Milan io e Pirlo ci divertivamo a fargli perdere la pazienza. Scherzi a parte, l’impennata della Lazio non è un caso, ma il frutto degli insegnamenti di Gattuso».

DISCIPLINA NELLO SPOGLIATOIO – «Già ai tempi del Milan. Rino rieducava senza mai punire: bastavano due minuti di ritardo – capitava soprattutto ai brasiliani, esclusi Dida e Kakà – e scattava il rimprovero. Non serviva l’intervento della società».

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Oddo tra primato e protesta dei tifosi: «Conosco l’amore immenso del popolo laziale»

Il grande avvio di campionato della Lazio rappresenta una soddisfazione particolare per Oddo, che conserva un legame profondo con l’ambiente biancoceleste. L’ex capitano, tuttavia, non nasconde il dispiacere per la situazione che coinvolge i sostenitori e la loro assenza dall’Olimpico.

PRIMATO DELLA LAZIO – «Mi emoziono, sono felicissimo di vederla in testa al campionato. Guardo Nuno Tavares e Floriani e rivedo il mio passato. Viviamo una situazione unica: da una parte la gioia per il risultato, dall’altra la sofferenza dei tifosi che rinunciano allo stadio. Mi auguro che si trovi una soluzione, perché da ex capitano conosco l’amore, immenso e indispensabile, del popolo laziale».

SULL’ASSENZA DEL PUBBLICO – «Ma c’è un rovescio della medaglia: nei momenti di difficoltà, Rino ottiene il massimo. Non a caso faceva parte dell’ultima Nazionale campione del mondo, quando il calcio italiano viveva un periodo complicato perché stava uscendo da Calciopoli».

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Lazio, Oddo crede nello scudetto: «Gattuso può restare in alto fino alla fine»

L’EVOLUZIONE DI GATTUSO – «Gattuso non cambia, migliora. Da ct, mancando la qualificazione ai Mondiali, ha subito una delle lezioni sportive più grandi della sua carriera, non solo per il risultato. Adesso ha preso ancora più consapevolezza di prima, ma è sempre stato un “braccio armato” pronto a intervenire e risolvere i momenti di crisi».

AMBIZIONI SCUDETTO – «Non finge mai, anche se in questi giorni ripete spesso una bugia: “Non guardo la classifica”. Sta guidando la Lazio oltre il potenziale della sua rosa. Può restare in alto fino alla fine».

Gli scherzi a Gattuso: dalla sabbia nel letto alla forchettata prima del Bayern

Non soltanto calcio e risultati. Oddo ha ricordato anche alcuni momenti particolarmente divertenti vissuti insieme a Gattuso e Andrea Pirlo durante gli anni al Milan e in Nazionale.

SOPRANNOME DI BARBIERE DI BERLINO – «Dopo due mesi in ritiro senza barbiere, mi aggiustai i capelli da solo. Rino fu il primo a notarlo: “Tagliali anche a me”. Non badai molto all’estetica».

SCHERZI CON PIRLO – «Eravamo i re degli scherzi. Una volta, in ritiro, gli abbiamo cosparso il letto di sabbia. Nel 2007, il giorno prima dei quarti di Champions contro il Bayern, si arrabbiò perché stavamo mangiando un gelato: “Domani giochiamo una partita fondamentale e voi vi divertite così?”. Mi diede una forchettata sulla coscia. In altre occasioni, mi prendeva in giro perché stavo sui libri».

Le parole di Massimo Oddo restituiscono così il ritratto di un Gattuso capace di unire rigore, personalità e gestione del gruppo. Qualità che, secondo l’ex capitano, stanno contribuendo alla straordinaria partenza della Lazio, alimentando la possibilità di restare protagonista nella lotta per lo scudetto.