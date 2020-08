Rebus contropartite per Fares. La SPAL preferisce Di Gennaro a Palombi

Vi raccontiamo da giorni di Fares ormai in orbita Lazio. L’accordo, anche per Alfredo Pedullà, è totale. Si chiude a ore.

Alfredo Pedullà ha confermato ancora una volta come tra Lazio e SPAL sia stato raggiunto l’accordo: l’esterno algerino arriverà a Roma. Il motivo per cui il giocatore non è ancora arrivato nella Capitale è che la Lazio sta cercando di abbassare il prezzo del cartellino da 10 milioni a qualcosa in meno. Da giorni vi parliamo di Simone Palombi, ma ai ferraresi piace anche Davide Di Gennaro, rientrato dal prestito alla Juve Stabia. A breve la quadratura del cerchio.