Real Sociedad, Alguacil torna sulla sconfitta con la Lazio: «Possiamo trarre comunque delle conclusioni positive per noi»

Le parole di Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, che è tornato sulla sconfitta di Europa League contro la Lazio all’Olimpico

La Real Sociedad torna in campo oggi pomeriggio contro il Getafe dopo la sconfitta in Europa League contro la Lazio e nella conferenza stampa di presentazione il tecnico Alguacil è tornato sulla sfida dell’Olimpico. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Contro la Lazio penso che siamo entrati bene in campo e che abbiamo fatto una buona prima parte di partita, anche se loro poi sono passati in vantaggio grazie a un calcio piazzato. Da quel momento siamo riusciti a creare diverse occasioni per segnare. Alla fine possiamo trarre delle conclusioni positive: nel secondo tempo, con un uomo in meno, siamo riusciti a resistere e a segnare un gol».