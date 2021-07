Raul Moro e Luka Romero, i due baby scalano già gerarchie

Raul Moro e Luka Romero sembrano aver già conquistato davvero tutti. Ma qual è la situazione dei due baby della Lazio?

Raul Moro e Luka Romero. Sono loro i due baby di casa Lazio. I due, come raccontato da La Repubblica, sembrano davvero aver già conquistato tutti per impegno, numeri e atteggiamento.

Romero, preso a zero dal Mallorca, ha esordito nell’amichevole di sabato contro la Triestina. Nello spogliatoio in molti sarebbero rimasti colpiti dalle sue qualità, con Calori che ne è rimasto impressionato, Sarri lo osserva e l’ha anche ripreso per una rabona di troppo. Dal canto suo, Raul Moro invece ha già cominciato da tempo a frequentare i banchi della Lazio e i risultati sono confortanti. Entrambi sabato sera sono stati applauditi nel corso della presentazione della squadra. Insomma, i due baby scalano gerarchie.