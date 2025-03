Rastelli sicuro: «Il campionato si deciderà in questo modo. Ecco la mia favorita per la vittoria»

Massimo Rastelli, ex allenatore del Cagliari, ha parlato così in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24 della lotta Scudetto in Serie A

Intervenuto ai microfoni di Cagliarinews24, Massimo Rastelli ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A tra Inter, Atalanta e Napoli:

PAROLE – «Sono loro tre che si giocheranno lo scudetto da qui alla fine, questo anche in virtù del fatto che l’Atalanta è uscita dalla Champions League. Ora la squadra di Gasperini potrà avere il tempo per preparare le partite e per recuperare, questo anche considerando i diversi infortuni che ha avuto. La Dea potrebbe riuscire a rosicchiare qualche punto anche se ha sprecato quella di ieri con il Venezia (0-0 n.d.r.). Per me l’Inter rimane la favorita per più motivi: è la detentrice del titolo, per la squadra che ha ma anche per la continuità progettuale di più anni con lo stesso allenatore. Molto dipenderà anche dall’andamento in Europa dei nerazzurri, se dovessero avanzare allo avranno tantissime partite da qui alla fine! Alla lunga la squadra di Inzaghi potrebbe lasciare qualche punto per strada ed in quel momento dovrà essere bravo il Napoli ad approfittarne per cercare di batterla al photo finish, infatti credo che il campionato verrà deciso così».

L’INTERVISTA INTEGRALE A RASTELLI SU CAGLIARINEWS24