Ranking Uefa, Malagò avverte: «Per la quinta squadra in Champions si fa più complicato, quelle rimaste vadano il più avanti possibile»

Ranking Uefa, le parole di Malagò, presidente del Coni, sulle eliminazioni di Atalanta e Milan e le possibilità della quinta squadra in Champions

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato della prospettiva di non avere cinque squadre in Champions League per la prossima stagione, che andrà a incidere sulla lotta per il quarto posto che al momento vede la Lazio favorita e sull’andamento nella attuale competizione delle varie italiane considerando anche i risultati di ieri. Di seguito le sue parole riportate dall’ANSA.

PAROLE – «Dispiace molto anche perché poi è più complicato ottenere la quinta squadra in Champions, è un discorso che interessa tutto il sistema. Speriamo che quelle che rimangono arrivino il più possibile avanti»