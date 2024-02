Ranieri confessa: «Dopo la Lazio ho detto che mi sarei dimesso. Poi...»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, fa una confessione dopo la sconfitta contro la Lazio: le dichiarazioni in conferenza

Claudio Ranieri, in conferenza, ha fatto una confessione su quanto accaduto dopo la sconfitta interna contro la Lazio.

DISCORSO INIZIALE – «Volevo dirvi quello che è successo dopo la Lazio. Nello spogliatoio ho parlato e detto che mi sarei dimesso – per dare un elettroshock – ma mi hanno detto che non era giusto e che avremmo dovuto lottare tutti insieme. Io ho detto che mi va bene per portare a termine questa missione difficilissima ma non impossibile. Dopo l’allenamento andiamo in ritiro, l’hanno detto anche i ragazzi».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA