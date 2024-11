Rambaudi: «Prestazione insufficiente e ridicola dell’arbitro. A me la Lazio è piaciuta molto»

Le parole di Rambaudi sulla partita di ieri della Lazio contro i Ludogorets. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato il pareggio di ieri sera della Lazio con il Ludogorets all’Olimpico. Ecco le sue parole.

PAROLE– «Prestazione insufficiente e ridicola dell’arbitro. A me la Lazio è piaciuta molto, nonostante il risultato. Questa era una gara pericolosa e queste sfide rischi di perderle. Loro avevano messo il pullman, noi dovevamo trovare il gol. Tuttavia la Lazio mi è piaciuta, non ha preso ripartenze, si è saputa sacrificare, ha fatto bene dietro: anche ieri la squadra ha dimostrato di essere forte, ma ha dei giocatori che si devono svegliare. A qualcuno serve ancora tempo ma devono dimostrare da qui a gennaio che sono cresciuti. Castellanos, Pedro e anche altri hanno avuto difficoltà ma loro hanno già dimostrato di essere grandi. Noslin e Tchaouna non mi hanno convinto, soprattutto il primo che deve far vedere ancora; per me ha delle qualità ma non le sta mostrando, in una pizza come questa serve anche il carattere. Isaksen sempre stessa musica, deve cercare di fare qualcosa in più nell’ultimo terzo di campo, si deve assumere delle responsabilità, soprattutto in certe partite »