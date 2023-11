Pruzzo su Lazio-Roma: «A mio parere ieri è stato un derby veramente orribile, vi dico perchè»

Pruzzo, l’ex calciatore ha espresso il suo parere sul derby della capitale di ieri e ha rilasciato a riguardo queste dichiarazioni

Ad unirsi ai pareri riguardo Lazio-Roma di ieri ci pensa Roberto Pruzzo, il quale sulla partita ai microfoni di Radio Radio rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Meglio due feriti che un morto. Roma e Lazio avevano bisogno di non perdere questa partita, perché poi ci sarebbero stati quindici giorni di fuoco. Così almeno ti mantieni in carreggiata per la corsa Champions. Partita anche troppo nervosa. L’arbitro non ha inciso anche se non è stato significativo

Ho vissuto il derby da calciatore. Passerà per essere stato un derby brutto, ma per me è un bicchiere pieno per entrambe. Pareggio ottimale per entrambe visto come ci sono arrivate