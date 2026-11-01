Provstgaard nel pre partita: «Non guardiamo la classifica. Il Cagliari ha tanti giocatori pericolosi»

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della decima giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane

Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la decima giornata di Serie A 2026-2027 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Carica tanto la classifica, è normale, ma non la guardiamo. Ci serve umiltà, dobbiamo stare attenti perché hanno tanto giocatori pericolosi».

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