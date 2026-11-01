Fazzini nel pre partita: «Devo farmi trovare pronto e ripagare la fiducia di Pisacane!»

Jacopo Fazzini, centrocampista del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match della decima giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Jacopo Fazzini, giocatore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match valido per la 10a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

«Io sono tranquillo, con il mister parliamo molto, abbiamo un ottimo rapporto al di là delle scelte che ha fatto. Ne ha fatte altre in queste partite ma non c’è nessun problema, ma sta a me farmi trovare pronto oggi e ripagare la sua fiducia».

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