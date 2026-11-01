Lazio Cagliari LIVE 1-1: mister Gattuso opta per tre cambi. Fazzini si becca il giallo – Lazio News 24

Lazio Cagliari: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Segui il match con noi!
La Lazio e il Cagliari si sfidano oggi a partire dalle ore 15:00 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Andrea Colombo della sezione di Como. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Fabio Pisacane per la sfida valida per la 10a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
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Lazio Cagliari 1-1: sintesi e moviola
59′ – Caprile alquanto sveglio e lucido
I padroni di casa insaccano una palla velenosa vicino alla porta! Il portiere del Cagliari respinge la minaccia senza problemi
58′ – Prima ammonizione della sfida
A conquistare il cartellino giallo è Fazzini: fallo ai danni di Isaksen
54′ – Tripli cambi per la Lazio
Dentro Pinamonti, Pedraza e Dele-Bashiru! Out Tavares, Frattesi e Zaccagni
50′ – Ci prova l’ospite Adopo: brivido per i biancocelesti
Maldini ispira di tacco per Adopo che, dopo essere avanzato dalla trequarti, tenta la conclusione rasoterra, ma trova l’attenta risposta di Mandas, che blocca
46′ – Corner per il Cagliari e sostituzione in arrivo
Cross di Maldini, riceve palla Zé Pedro, che con la spalla prova a indirizzarla in porta! Traiettoria leggermente errata poiché finisce fuori. Out dal campo Nzola, al suo posto entra Mendy
16:04 – Via alla seconda frazione di gioco
45’+1′ – Termina il primo tempo!
Fin qui si è disputata una partita interessante! Le compagini hanno lottato su ogni pallone: bravi gli ospiti a non concedere spazi, ma bravi altrettanto i biancocelesti che sono riusciti a trovare il pareggio attraverso una prodezza di Isaksen
45′ – Il quarto uomo segnala un minuto di recupero
43′ – Contatto Fazzini-Frattesi
Avviene sul piede con Frattesi che aveva già perso l’equilibrio e di conseguenza cade. Il biancoceleste si lamenta: nessun intervento da parte del VAR
38′ – Brivido per la Lazio! Guizzo di Fazzini
Chance importante per Fazzini: il suo destro a incrociare, potente e preciso, si spegne di un soffio a lato della porta difesa da Mandas, dando a tutto lo stadio l’illusione del gol
36′ – Gooooool Isaksen!
La pareggia il danese con una pennellata straordinaria! Splendida combinazione: Taylor libera Noslin con un colpo di tacco, l’esterno serve Isaksen al limite dell’area e il danese inventa una conclusione morbida che si spegne sotto la traversa
34′ – Ottima ripartenza di Maldini
L’ex biancoceleste si addentra come un fulmine in area, ma viene bloccato dai padroni di casa. Subito dopo abile Zaccagni nell’uno contro uno dall’altra parte del campo, riceve Floriani di testa che ci prova
31′ – Primo cambio della gara
Arriva l’ingresso di Kofler, che sostituisce il compagno infortunato
29′ – Problemi per Fadera
Il rossoblù commette fallo su Taylor, in seguito si accascia a terra. Si tocca la coscia destra e prova a chiedere il cambio. Al momento i sardi restano in 10
25′ – Molti i duelli in mezzo al campo
I ragazzi di mister Gattuso provano a reagire e a ricostruire la manovra
21′ – Nzola va a segno e sblocca il match
Grande iniziativa di Fadera che, quasi dalla linea di fondo, scodella un pallone a centro area; Nzola è il più rapido di tutti e, pur perdendo l’equilibrio, tocca con astuzia quel tanto che basta per superare Mandas
18′ – Primo squillo targato Frattesi
I padroni di casa riconquistano palla! Frattesi si imbuca in area e dal limite calcia! Primo vero squillo da parte dei ragazzi. Passano pochissimi secondi e Taylor inventa una bella giocata per Zaccagni: la conclusione ravvicinata è, però, centrale e non inquadra l’angolino
17′ – Calcio di punizione per i biancocelesti
Fallo di Zé Pedro ai danni del capitano Zaccagni
15′ – La Lazio attacca la profondità
I biancocelesti provano ad avanzare sulla trequarti, ma Taylor temporeggia. I sardi si coprono perfettamente, concedono palleggio, ma non spazi
12′ – Fallo di Obert ai danni di Isaksen
11′ – Al momento faticano i capitolini
Malgrado il possesso palla degli uomini di Gattuso, gli ospiti non concedono spazi. Si studiano le compagini
7′ – Lucida la manovra degli uomini di Pisacane
I sardi riescono a sfuggire al pressing indotto dai capitolini. Avanza l’ex Maldini, che riceve palla dal compagno Fadera, al fine di studiare l’azione
5′ – Possesso palla dei padroni di casa
La Lazio conduce un bel gioco, ma il Cagliari non si fa intimidire ed è abilissimo nelle ripartenze. Zé Pedro protagonista riesce a prendere palla e a risalire
3′ – Ci prova Isaksen nell’uno contro uno
Il biancoceleste si addentra in area e prova a calciare di potenza! La difesa ospite mura senza problemi
1′ – Punizione per gli isolani
Fallo di Provstgaard ai danni di Fadera! La batte Fazzini in mezzo, ma respinge di testa Noslin. Primo guizzo dei sardi
15:01 – Fischio d’inizio allo stadio Olimpico! Via al caldo match tra la Lazio e il Cagliari
Migliore in campo Lazio – a fine primo tempo
Lazio Cagliari 1-1: risultato e tabellino
Reti: 21′ Nzola (C), 36′ Isaksen (L)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares (54′ Pinamonti); Frattesi (54′ Pedraza), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni (54′ Dele-Bashiru). A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon F., Bordon R., Lazzari, Leite, Pellegrini, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri. Allenatore: Gennaro Gattuso
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano; Fadera (31′ Kofler), Fazzini, Maldini; Nzola (46′ Mendy). A disposizione: Radunovic, Sherri, Kevin Carlos, Trepy, Ciervo, Gagliardini, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Massolin. Allenatore: Fabio Pisacane
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como
1° ASSISTENTE: Domenico Palermo della sezione di Bari
2° ASSISTENTE: Vito Mastrodonato della sezione di Molfetta
QUARTO UOMO: Rosario Abisso della sezione di Palermo
VAR: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce
AVAR: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila
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