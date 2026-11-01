Gattuso nel pre partita: «Il Cagliari è una squadra viva! Belahyane è un punto di riferimento per noi»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della decima giornata contro il Cagliari di Fabio Pisacane

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la decima giornata di Serie A 2026-2027 contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Tutte le gare sono difficili, abbiamo lavorato poco negli ultimi giorni date le tante partite. Sfidiamo una squadra viva nonostante le sconfitte, possono metterci in difficoltà. C’è da considerare tanto il fatto che è la terza gara in pochi giorni per noi. Belahyane? Ha seminato e ora raccoglie, si è fatto trovare pronto, sa giocare e può fare ancora meglio, Quello che colpisce è la sua bravura tattica e il suo dinamismo anche se non ha un gran fisico. E’ un punto di riferimento per questa squadra».

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