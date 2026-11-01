Melis nel pre partita: «L’equilibrio deve essere la nostra parola chiave! Vogliamo uno spirito combattivo»

Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match della decima giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Stefano Melis, dirigente del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match valido per la 10a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

«Sì, confermo. In questo momento equilibrio deve essere la parola chiave. Lo ricerca il Mister in campo, lo ricerchiamo noi fuori dal terreno di gioco. Siamo partiti bene: tredici punti in nove partite sono sicuramente un bottino rispettabile. Da tre gare fatichiamo in termini di risultati: abbiamo sicuramente sbagliato la gara di Monza, perlomeno come approccio, anche se avevamo fatto un’ottima prima mezz’ora, durante la quale probabilmente avremmo meritato di andare in vantaggio; poi la partita non è andata come speravamo. Contro il Bologna abbiamo iniziato a vedere i segnali dello spirito che vorremmo avere. Con la Roma ne abbiamo visti sicuramente di più, peccato per il risultato. Però si è vista l’idea che cerchiamo, quello che vogliamo offrire al nostro popolo. Siamo la settima tifoseria in Italia: ai nostri tifosi vogliamo trasmettere il nostro spirito combattivo, il nostro voler giocarcela con tutti, essere fastidiosi. Maldini? Ci abbiamo creduto: dal presidente Giulini al direttore Accardi, al mister. È un talento cristallino, è partito molto bene. Ha già battuto il suo record di gol in Serie A dopo nove partite. È inutile dirvi che speriamo che incrementi questo bottino: è un calciatore importante per noi e per la Nazionale. Non mi limiterei ovviamente a Daniel: il nostro è un mix sapiente tra giovani e giocatori di esperienza. Ci sono tanti nomi, da Fazzini, che oggi torna titolare, a Caprile, che non è una scoperta, fino a Paul Mendy, che ha rinnovato in settimana ed è un esempio dello spirito che il Cagliari vuole avere: credere nel futuro, nel nostro settore giovanile, coltivare il talento grazie anche ai veterani».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso