Hanno Detto
Provstgaard nel pre partita: «Con Šutalo ci confrontiamo spesso! Olimpico vuoto? Siamo abituati»
Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 4a giornata contro il Milan di Amorim. Le dichiarazioni
Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 4a giornata di Serie A 2026/27 contro il Milan. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
SUTALO E OLIMPICO – «Con Šutalo ci confrontiamo spesso, abbiamo lavorato insieme in allenamento e siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida. È un giocatore di grande valore e sono convinto che potrà darci una mano. Per quanto riguarda l’Olimpico senza tifosi, sappiamo che sarà una situazione particolare e sicuramente non semplice. Conosciamo il contesto, non è la prima volta che succede e ormai ci siamo abituati».
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