Connect with us

Hanno Detto

Provstgaard nel pre partita: «Con Šutalo ci confrontiamo spesso! Olimpico vuoto? Siamo abituati»

Published

3 ore ago

on

By

provstgaard

Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 4a giornata contro il Milan di Amorim. Le dichiarazioni

Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 4a giornata di Serie A 2026/27 contro il Milan. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

SUTALO E OLIMPICO – «Con Šutalo ci confrontiamo spesso, abbiamo lavorato insieme in allenamento e siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida. È un giocatore di grande valore e sono convinto che potrà darci una mano. Per quanto riguarda l’Olimpico senza tifosi, sappiamo che sarà una situazione particolare e sicuramente non semplice. Conosciamo il contesto, non è la prima volta che succede e ormai ci siamo abituati».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gennaro Gattuso

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×