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Doekhi si opera: stop di un mese! Sarà Sutalo pronto a prendere il suo posto
Doekhi costretto a fermarsi per un intervento alla mano: tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore della Lazio
Brutte notizie per la Lazio di Gennaro Gattuso che, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico contro il Milan, prendono coscienza di dover fare a meno di Danilho Doekhi, uno dei protagonisti del positivo avvio di stagione, costretto a fermarsi per un problema alla mano.
Il difensore olandese è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una frattura spiroide del secondo metacarpo presso l’ospedale Fatebenefratelli, dove sono state applicate una placca e delle viti di sintesi per stabilizzare l’infortunio.
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Doekhi fuori circa un mese: l’impatto dell’olandese
Lo stop previsto per Doekhi dovrebbe aggirarsi intorno alle quattro settimane, interrompendo così un inizio di avventura in biancoceleste decisamente positivo.
Arrivato in estate dall’Union Berlino, il centrale olandese aveva conquistato subito la fiducia di Gattuso, diventando un titolare fisso nelle prime tre giornate di campionato. Il suo rendimento era stato impreziosito anche da un assist, arrivato nella vittoria contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato.
Grande occasione per Sutalo contro il Milan
Il difensore croato, arrivato per rinforzare il reparto arretrato, dovrebbe infatti partire titolare contro il Milan al fianco di Provstgaard. Per Sutalo si tratta di una possibilità importante per entrare nelle gerarchie di Gattuso e dimostrare il proprio valore.
La Lazio dovrà quindi fare a meno di uno dei giocatori più continui delle prime settimane, ma potrà valutare una nuova soluzione in difesa in attesa del rientro di Doekhi previsto dopo circa un mese
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