Provstgaard: «Sapevo che il mio momento alla Lazio sarebbe arrivato. Gattuso? Svolta fondamentale per la mia crescita» – Lazio News 24

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha fatto il punto in casa biancoceleste dopo la vittoria della Danimarca contro il Portogallo. Le dichiarazioni

Momento d’oro per Oliver Provstgaard, diventato un punto inamovibile nella Lazio. Il difensore, impegnato con Danimarca in Nations League, ha fatto il punto della situazione sulla sua crescita a Formello dopo l’arrivo di Rino Gattuso in panchina:

CRESCITA – «Il tempo corre veloce e i sacrifici compiuti nei mesi passati stanno finalmente raccogliendo i frutti sperati sul rettangolo verde, dopo le recenti soddisfazioni vissute anche con la Danimarca contro il Portogallo. La mia precedente gavetta nel campionato italiano, pur contraddistinta da un minutaggio ridotto, si è rivelata una palestra fondamentale per la mia maturazione.

Ho sempre nutrito la certezza che, lavorando sodo con perseveranza, il mio momento alla Lazio sarebbe arrivato: devo ammettere di provare una profonda soddisfazione, mista a un pizzico di stupore, per la rapidità straordinaria con cui questa evoluzione si è concretizzata».

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GATTUSO – «L’arrivo di mister Gattuso ha rappresentato una svolta radicale per la mia crescita professionale. C’è grande condivisione nei meriti di questo percorso, costruito grazie al lavoro intensivo svolto al suo fianco fin dalla preparazione estiva. In un arco temporale brevissimo, il tecnico si è trasformato in un punto di riferimento imprescindibile per me alla Lazio.

Sebbene lui sostenga di aver smussato alcuni angoli del suo carattere, mantiene quell’energia e quell’intensità superiore alla norma che lo rendono unico; è quel genere di allenatore che non esita a farti una ramanzina severa, mossa unicamente dall’ambizione genuina di tirare fuori il meglio dal tuo potenziale».

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