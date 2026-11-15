Boniek: «Mi piace il modo di giocare della Lazio. I biancocelesti vanno in verticale e rischiano» – Lazio News 24

Zbigniew Boniek, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni del canale YouTube del “Corriere dello Sport” esaltando la Lazio di Gattuso. Le parole

Intervenuto ai microfoni del canale YouTube del Corriere dello Sport, l’ex attaccante e Zbigniew Boniek ha rilasciato dichiarazioni forti e prive di retorica sul panorama calcistico contemporaneo. Al centro dell’analisi c’è il confronto tra il modello di gioco posizionale e una visione più diretta e verticale, con una menzione d’onore e un plauso speciale rivolti alla Lazio capolista, capace di infiammare l’opinione pubblica grazie a un’identità tattica coraggiosa e votata all’attacco.

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Boniek: l’elogio alla verticalità e al coraggio della squadra di Gattuso

Nel corso della sua analisi rilasciata al Corriere dello Sport, Boniek ha voluto sottolineare come il segreto del divertimento in campo risieda nella ricerca costante della porta avversaria. Un diktat sposato in pieno dalla formazione biancoceleste, capace di unire solidità e sfrontatezza.

«Al contrario di chi specula, adoro le formazioni che spingono costantemente in avanti: in questa stagione, ad esempio, apprezzo moltissimo la Lazio perché sceglie sistematicamente la via verticale e non ha paura di prendersi dei rischi pur di offendere», ha dichiarato Boniek, inserendo nel novero delle squadre virtuose anche il Frosinone e la Roma.

Boniek: via i ritmi bassi, il diktat della velocità e dei pochi tocchi

In chiusura di intervista, l’ex stella del calcio europeo ha tracciato il profilo del giocatore e della squadra ideale, condannando senza appello i rallentamenti della manovra e l’abuso dei retropassaggi, considerati veri e propri nemici dello spettacolo e dell’efficacia agonistica.

«Il calcio moderno non tollera i ritmi bassi e la lentezza d’esecuzione. Il retropassaggio continuo è una soluzione che spegne il gioco e finisce per penalizzare la squadra. Io sono innamorato di un calcio essenziale, dove si cerca la via della rete nel modo più rapido e pulito possibile, affidandosi a pochi passaggi ma eseguiti a massima velocità», ha concluso Boniek.