Belgio Italia LIVE: sintesi, cronaca e tabellino del match – Lazio News 24

Belgio Italia: gli Azzurri di Roberto Mancini scendono in campo per la sesta giornata della Nations League 2026-2027. Segui il match con noi!
Il Belgio e l’Italia si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio King Baudouin Stadium di Bruxelles sotto la direzione del signor Espen Eskås. La squadra allenata dal CT Mark Van Bommel affronta quella di Roberto Mancini per la sfida valida per la 6a giornata della Nations League 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match degli azzurri!
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Belgio Italia 0-0: sintesi e moviola
Migliore in campo Italia – a fine primo tempo
Belgio Italia 0-0: risultato e tabellino
Reti:
Belgio: in attesa delle formazioni ufficiali
Italia: in attesa delle formazioni ufficiali
In attesa delle formazioni ufficiali
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Espen Eskås
1° ASSISTENTE: Jan Erik Engan
2° ASSISTENTE: Alf Olav Rossland
QUARTO UOMO: Sigurd Kringstad
VAR: Kristoffer Hagenes
AVAR: Christian Dingert
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