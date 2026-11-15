Belgio Italia LIVE: sintesi, cronaca e tabellino del match – Lazio News 24

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Belgio Italia LIVE: sintesi, cronaca e tabellino del match

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Published 10 minuti fa il 15 Novembre 2026
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Db Milano 12/10/2026 - Nations League / Italia-Francia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Davide Frattesi

Belgio Italia: gli Azzurri di Roberto Mancini scendono in campo per la sesta giornata della Nations League 2026-2027. Segui il match con noi!

Il Belgio e l’Italia si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio King Baudouin Stadium di Bruxelles sotto la direzione del signor Espen Eskås. La squadra allenata dal CT Mark Van Bommel affronta quella di Roberto Mancini per la sfida valida per la 6a giornata della Nations League 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match degli azzurri!

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Belgio Italia 0-0: sintesi e moviola

Migliore in campo Italia – a fine primo tempo

Belgio Italia 0-0: risultato e tabellino

Reti:

Belgio: in attesa delle formazioni ufficiali

Italia: in attesa delle formazioni ufficiali

In attesa delle formazioni ufficiali

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Espen Eskås

1° ASSISTENTE: Jan Erik Engan

2° ASSISTENTE: Alf Olav Rossland

QUARTO UOMO: Sigurd Kringstad

VAR: Kristoffer Hagenes

AVAR: Christian Dingert

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