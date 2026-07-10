Provedel saluta la Lazio con un messaggio emozionante: «Ho sempre dato il massimo per questi colori»

Ivan Provedel ha lasciato la Lazio per passare all’Inter! Oggi ha voluto salutare i tifosi biancocelesti con un lungo messaggio via social

Si chiude ufficialmente l’esperienza di Ivan Provedel con la maglia della Lazio. Il portiere ha affidato ai propri profili social un lungo messaggio di saluto rivolto al club, alle persone incontrate durante il suo percorso a Roma e soprattutto ai tifosi biancocelesti, che gli hanno trasmesso il significato profondo dell’appartenenza laziale.

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Dopo quattro stagioni vissute nella Capitale, le strade del calciatore e della società si sono separate. Provedel ha voluto ringraziare tutti coloro che, nelle diverse gestioni, gli hanno permesso di difendere la porta della Lazio e di rappresentarne i colori. Parole cariche di riconoscenza, attraverso le quali il portiere ha ribadito di aver sempre dato il massimo durante la propria avventura biancoceleste.

Il messaggio pubblicato da Ivan Provedel certifica la fine di un capitolo importante della sua carriera. Il portiere ha ricordato i quattro anni trascorsi alla Lazio, sottolineando il contributo delle numerose persone che hanno lavorato all’interno del club durante questo periodo. Le sue parole:

«È doveroso per me dire grazie. Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti. Ho sempre dato il massimo per questi colori. Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande è per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali. Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan».

Poche parole, ma sufficienti per confermare il legame rimasto con l’ambiente biancoceleste nonostante la separazione. Il portiere lascia la Capitale dopo aver attraversato stagioni differenti e aver difeso con continuità i pali della squadra.