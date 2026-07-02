Materazzi saluta la Lazio a zero: accordo totale, il suo futuro è al Torino

Addio Lazio dopo il mancato rinnovo: Gianfilippo Materazzi firma con il Torino. Le ultime novità emerse

Il calciomercato estivo entra nel vivo e regala un colpo di prospettiva importante per il settore giovanile. Come rivelato dal noto ed esperto giornalista Gianluca Di Marzio, il Torino ha definito l’acquisto di Gianfilippo Materazzi, esterno classe 2009 nipote di Marco Materazzi. Il giovane talento, dopo aver concluso la sua esperienza con la Lazio in seguito al mancato rinnovo contrattuale dello scorso giugno, è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia granata, rafforzando così l’organico della formazione Primavera.

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La carriera di Materazzi: dalle giovanili alla Nazionale

Nonostante la giovane età, Materazzi ha già attirato su di sé le attenzioni dei radar internazionali. La sua qualità tecnica e la versatilità tattica, espresse durante il percorso nel vivaio biancoceleste, gli hanno permesso di farsi notare anche fuori dai confini italiani. Grazie alle origini materne, l’esterno ha infatti ricevuto la chiamata della Nazionale serba, con cui ha già avuto modo di essere convocato nella categoria Under 18. Questo passaggio al Torino rappresenta per lui un passo cruciale per la crescita professionale, in un ambiente noto per la capacità di valorizzare i giovani prospetti.

Il futuro di Materazzi in maglia granata

Con questo innesto, la società granata conferma la volontà di investire su profili di valore per consolidare il progetto del proprio settore giovanile. Dopo aver salutato la Lazio, Materazzi si prepara ora a mettersi a disposizione dello staff tecnico piemontese. La speranza, condivisa sia dalla dirigenza che dai tifosi, è che il giovane esterno possa trasformare le sue qualità in continuità, seguendo il percorso di tanti altri talenti che hanno trovato a Torino il trampolino di lancio ideale verso il calcio professionistico. Saranno le prossime settimane di ritiro a definire il suo inserimento definitivo negli schemi tattici della squadra.