Lazio, un altro obiettivo biancoceleste rischia di sfumare: Diogo Leite sempre più vicino all’Al-Diriyah

Diogo Leite si allontana dalla Lazio: nuova pista in Arabia per il classe ’99 ad un passo dal trasferimento in biancoceleste

Dopo il corteggiamento della Lazio, un altro nome seguito dal club biancoceleste rischia di uscire definitivamente dai radar di mercato. Si tratta di Diogo Leite, difensore portoghese classe 1999, reduce dall’esperienza con l’Union Berlino e ora libero sul mercato dopo la scadenza del contratto con il club tedesco.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, il centrale sarebbe a un passo dalla firma con l’Al-Diriyah, club saudita pronto a mettergli sul tavolo un contratto fino al 2029 da circa 1,8 milioni di euro a stagione. Una proposta importante, che avrebbe spostato gli equilibri e reso molto complicata la pista italiana.

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Diogo Leite, la Lazio vede sfumare un profilo seguito per la difesa

Il nome di Diogo Leite era stato accostato alla Lazio nelle scorse settimane come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Mancino, strutturato fisicamente e con esperienza internazionale, il portoghese rappresentava un profilo interessante anche per la sua condizione contrattuale: essendo svincolato, avrebbe potuto rappresentare un’occasione a parametro zero.

La concorrenza, però, sembra aver cambiato il quadro. L’inserimento dell’Al-Diriyah e la proposta economica proveniente dall’Arabia Saudita rischiano di chiudere ogni discorso prima ancora di un eventuale affondo biancoceleste. Per la Lazio, dunque, si tratterebbe di un’altra pista destinata a sfumare.

Diogo Leite dopo Asp Jensen: doppio colpo mancato per la Lazio?

Il caso Diogo Leite arriva dopo quello di Jonathan Asp Jensen, altro profilo seguito dalla Lazio ma ormai indirizzato verso una nuova avventura in Spagna con il Deportivo La Coruña. Il talento danese del Bayern Monaco avrebbe scelto il progetto del club galiziano, con i biancocelesti rimasti indietro nella corsa.

Il portoghese sembrava una soluzione interessante proprio perché svincolato e con un curriculum già formato tra Porto, Braga e Union Berlino. Ora, però, la pista appare sempre più complicata. L’Arabia Saudita è pronta ad affondare e la Lazio rischia di dover registrare un nuovo sorpasso sul mercato.