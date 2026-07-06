Lazio mette a segno un giovanissimo colpo per il futuro: preso Scorzafave dal Catanzaro

Alla Lazio è in arrivo il giovane Scorzafave, ecco chi è il nuovo talento per il settore giovanile biancoceleste

La Lazio continua a muoversi con attenzione anche sul fronte dei giovani talenti, guardando al futuro e alla costruzione di un settore giovanile sempre più competitivo. In quest’ottica si inserisce l’arrivo di Giovanni Scorzafave, esterno d’attacco classe 2012 proveniente dall’Under 14 del Catanzaro.

Come riportato da Gazzetta Regionale, il club biancoceleste è riuscito ad assicurarsi uno dei profili più interessanti della sua fascia d’età, battendo la concorrenza di diverse società che avevano messo gli occhi sul giovane calciatore.

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Scorzafave, i numeri con l’Under 14 del Catanzaro

Il profilo di Giovanni Scorzafave ha attirato l’attenzione grazie a numeri particolarmente importanti nella scorsa stagione. Con l’Under 14 del Catanzaro, il giovane esterno offensivo ha realizzato 12 gol e 8 assist in 13 presenze, dati che raccontano un giocatore già incisivo nell’ultimo terzo di campo.

Il passaggio dal Catanzaro alla Lazio rappresenta per il classe 2012 un salto importante nel suo percorso di crescita. A Formello potrà confrontarsi con un contesto strutturato e ambizioso, continuando a sviluppare le proprie qualità tecniche e atletiche.

Per Scorzafave inizia ora una nuova fase della carriera, ancora tutta da costruire. I numeri messi insieme con l’Under 14 del Catanzaro rappresentano un ottimo punto di partenza, ma il percorso alla Lazio sarà decisivo per confermare le qualità già intraviste. La fonte, Gazzetta Regionale, sottolinea come i biancocelesti abbiano superato la concorrenza per assicurarsi il giovane talento classe 2012.