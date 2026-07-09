Gila è atterrato a Milano! Domani mattina visite mediche, poi la firma – VIDEO

Mario Gila è appena atterrato a Milano! Domani giornata piena d’impegni per il difensore: in mattina visite mediche, poi la firma

Il mercato del Milan si infiamma con un colpo da novanta per la difesa. Mario Gila è ufficialmente arrivato a Milano. Dopo una trattativa serrata e un autentico blitz dei dirigenti rossoneri, l’ormai ex difensore della Lazio ha preso il volo per la Lombardia, pronto a iniziare la sua nuova avventura professionale all’ombra del Duomo.

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L’arrivo di Gila al Milan: domani le visite mediche

Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un aggiornamento sul suo profilo X, il difensore spagnolo è appena atterrato a Milano. Il programma per la firma è già stato interamente pianificato: nella mattinata di domani sono previste le visite mediche di rito per ottenere l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio, invece, il calciatore si recherà in sede per siglare il nuovo contratto con il club rossonero. Notizia peraltro confermato da un video pubblicato da SportItalia:

Le cifre del trasferimento

L’operazione tra i due club si è conclusa sulla base di una cifra importantissima, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro complessivi. Per blindare il centrale classe 2000, la dirigenza milanista ha messo sul piatto un accordo a lunghissimo termine: Gila firmerà un contratto valido fino al 2031, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerà un ulteriore milione di euro di bonus legato agli obiettivi.