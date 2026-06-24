Sentenza storica del TAS: condannata la Lazio Women per il caso Maja Göthberg

Il Tas ha condannato la Lazio Women a risarcire la calciatrice svedese Maja Göthberg per quanto accaduto nel 2024. I dettagli

Il mondo del calcio femminile si trova scosso da un verdetto di portata internazionale. Il TAS, ovvero il Tribunale Arbitrale dello Sport, ha emesso il suo verdetto: la Lazio Women deve risarcire Maja Göthberg. Al centro della disputa legale c’è la rescissione del contratto. Secondo i giudici di Losanna, il mancato rinnovo dell’accordo è stato causato esclusivamente dallo stato di gravidanza della giocatrice, che aveva militato a Formello nella stagione 2023/2024.

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La ricostruzione della FIFPRO sul caso Göthberg

Come spiegato dettagliatamente dalla FIFPRO (l’unione globale dei calciatori professionisti), nell’estate del 2024 il club biancoceleste e l’entourage della svedese avevano imbastito una fitta trattativa per il prolungamento. Un accordo di fatto già formalizzato nell’interscambio della documentazione apposita, seppur non ancora controfirmata. Poco prima di mettere nero su bianco, la calciatrice svedese ha scoperto la gravidanza e di conseguenza messo al corrente la dirigenza. A quel punto, stando alla ricostruzione, il club biancoceleste ha deciso di interrompere bruscamente ogni dialogo.

Le dichiarazioni di Göthberg dopo la sentenza

La calciatrice ha espresso la sua profonda soddisfazione per l’esito del ricorso, focalizzandosi sull’aspetto etico della vicenda. Come riportato da LFootball, la svedese ha rilasciato dichiarazioni chiare: «L’intera vicenda non è mai stata una semplice questione di campo, ma riguardava il diritto a ricevere un trattamento equo e rispettoso in una fase così cruciale della mia esistenza. Questa pronuncia serve a ribadire con forza che la maternità non deve mai più essere considerata un ostacolo o una discriminazione per togliere il lavoro a una professionista».

I risvolti della decisione su Göthberg per il calcio femminile

Questa storica decisione del tribunale contro la Lazio Women rappresenta un precedente giurisprudenziale fondamentale nel cammino verso la tutela dei diritti delle donne nello sport. Il caso legato a Maja Göthberg accende nuovamente i riflettori sulla necessità di proteggere le atlete, garantendo che la scelta di diventare madri non comprometta mai la loro carriera lavorativa.