Lazio, domani la lista dei convocati e la prima conferenza di Gattuso: le informazioni

Lazio, nella giornata di domani il tecnico Gennaro Gattuso prenderà la parola dopo l’annuncio dei convocati in vista della prossima stagione

La Lazio si prepara a vivere una giornata particolarmente importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Il club biancoceleste ha comunicato che alle ore 16:00 di domani, sabato 11 luglio, verrà ufficializzata la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato, in programma a partire da lunedì 13 luglio presso il Training Center S.S. Lazio.

L’annuncio arriverà al termine delle visite mediche e dei test atletici svolti in questi giorni dai giocatori della rosa. Subito dopo la pubblicazione dell’elenco dei convocati si terrà anche la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore biancoceleste.

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Lazio, sabato l’annuncio dei convocati per il ritiro

La giornata di sabato 11 luglio servirà a chiarire quali calciatori prenderanno parte alla prima fase della preparazione estiva. La Lazio renderà nota la lista ufficiale alle ore 16:00, dopo aver completato le valutazioni fisiche e atletiche programmate a Formello.

I test rappresentano un passaggio fondamentale per verificare le condizioni dei singoli elementi e permettere allo staff tecnico di impostare correttamente i carichi di lavoro. Soltanto al termine di questa fase sarà possibile definire il gruppo che comincerà il ritiro agli ordini di Gattuso.

L’elenco potrà inoltre offrire le prime indicazioni sulle scelte del nuovo tecnico e sulla posizione dei calciatori maggiormente coinvolti nelle dinamiche di mercato.

Lazio, il ritiro inizierà lunedì 13 luglio

Il ritiro precampionato della Lazio prenderà ufficialmente il via lunedì 13 luglio presso il centro sportivo biancoceleste. La squadra inizierà così il lavoro sul campo in vista degli impegni della nuova stagione, tra sedute atletiche, esercitazioni tattiche e primi esperimenti di formazione.

Per Gennaro Gattuso sarà l’occasione per conoscere più da vicino il gruppo e trasmettere fin dai primi allenamenti i propri principi di gioco. Il tecnico potrà valutare le caratteristiche dei calciatori a disposizione e cominciare a delineare le gerarchie nei diversi reparti.

Lazio, attesa per la presentazione di Gennaro Gattuso

Dopo l’annuncio dei convocati, l’attenzione si sposterà sulla conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore parlerà per la prima volta ufficialmente da tecnico della Lazio, illustrando presumibilmente le proprie idee, gli obiettivi e le sensazioni raccolte durante i primi incontri con la squadra.

La presentazione rappresenterà uno dei momenti più attesi dell’estate biancoceleste. I tifosi potranno ascoltare direttamente le parole dell’allenatore chiamato a guidare il nuovo corso del club. Noi di LazioNews24 vi riporteremo la diretta testuale dell’evento seguendola passo dopo passo!

Lazio, una giornata chiave per la nuova stagione

Sabato 11 luglio sarà quindi una data centrale nel calendario della Lazio. La pubblicazione della lista dei convocati e la successiva conferenza di Gattuso segneranno il passaggio definitivo dalla fase dei controlli preliminari all’inizio del lavoro vero e proprio.

Da lunedì la squadra sarà impegnata nel ritiro al Training Center, dove comincerà a prendere forma la Lazio della nuova stagione. Le prime risposte arriveranno dalla composizione del gruppo, dalle indicazioni del tecnico e dal lavoro quotidiano sul campo.