Lazio, caso Polymarket: il sito del main sponsor sarà oscurato in Italia dal 27 luglio

Lo sponsor della Lazio va verso una nuova limitazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La ricostruzione del caso Plymarket

Nuovo fronte da seguire in casa Lazio sul tema delle sponsorizzazioni. Nella giornata di oggi l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l’elenco aggiornato dei siti di gioco che saranno inibiti in Italia a partire dal prossimo 27 luglio. Tra le piattaforme inserite figura anche Polymarket, diventata da aprile main sponsor del club biancoceleste e presente sulle maglie ufficiali della squadra.

A segnalare la vicenda è Calcio e Finanza, che ricorda come l’accordo commerciale annunciato dalla stessa Lazio abbia un valore complessivo superiore ai 22 milioni di dollari. Il provvedimento riguarda l’accessibilità e l’operatività della piattaforma sul territorio italiano, mentre non risultano al momento comunicazioni relative a eventuali conseguenze sul contratto di sponsorizzazione.

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Polymarket oscurato in Italia dal 27 luglio

Il nuovo elenco pubblicato dall’ADM entrerà in vigore il 27 luglio e comporterà un ulteriore oscuramento di Polymarket in Italia. Non si tratta del primo intervento dell’autorità nei confronti della piattaforma.

Già lo scorso anno il sito era stato inserito nell’elenco degli operatori non autorizzati a offrire servizi riconducibili al gioco pubblico sul territorio nazionale. Polymarket aveva successivamente impugnato il provvedimento davanti al TAR del Lazio, contestando l’assimilazione della propria attività a quella svolta dai tradizionali operatori di scommesse.

Durante il procedimento il sito era tornato consultabile in Italia, pur senza rendere disponibili agli utenti italiani tutte le funzionalità operative.

La questione giuridica non risulta ancora definitivamente risolta. Il giudizio amministrativo davanti al TAR del Lazio, infatti, non si è ancora concluso e manca quindi una sentenza capace di stabilire se l’attività di Polymarket debba essere considerata distinta dal settore delle scommesse tradizionali.

La società sostiene di operare come un mercato di previsione fondato sullo scambio di quote tra utenti. Il funzionamento della piattaforma permette di acquistare e vendere contratti legati all’esito di eventi futuri, generalmente attraverso opzioni come “Yes” o “No”.

Proprio questa natura ibrida, a metà strada tra mercato finanziario e gioco basato su eventi futuri, rappresenta il punto centrale del confronto con le autorità italiane.

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Polymarket, perché la piattaforma non può operare pienamente in Italia

Secondo la disciplina italiana, le attività che permettono di puntare denaro sull’esito di eventi futuri possono rientrare nel perimetro del gioco pubblico e richiedono una concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Polymarket non dispone di una licenza ADM e, per questa ragione, non può offrire liberamente tutte le proprie funzionalità agli utenti presenti in Italia. Anche nei periodi in cui il sito è tecnicamente accessibile, le operazioni di trading possono risultare limitate o completamente indisponibili.

Gli utenti italiani possono quindi trovarsi nella condizione di consultare i mercati soltanto a scopo informativo, senza la possibilità di acquistare o vendere quote.

Polymarket, cosa cambia per la sponsorizzazione della Lazio

Il nuovo provvedimento richiama inevitabilmente l’attenzione sul rapporto commerciale tra Polymarket e la Lazio. La piattaforma è diventata main sponsor biancoceleste ad aprile, attraverso un’intesa dal valore complessivo superiore ai 22 milioni di dollari.

Al momento, tuttavia, non sono state indicate conseguenze dirette sull’accordo con il club. L’oscuramento riguarda infatti l’attività della piattaforma in Italia e non determina automaticamente la cessazione del contratto pubblicitario.

La situazione resta comunque da monitorare, soprattutto in attesa della decisione del TAR del Lazio e di eventuali comunicazioni ufficiali da parte del club o dello sponsor. Dal 27 luglio, intanto, il sito di Polymarket sarà nuovamente incluso tra quelli inibiti sul territorio italiano.