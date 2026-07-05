Ritiro Lazio, il club biancoceleste apre Formello ai tifosi! Tutte le informazioni

Ritiro Lazio, il club biancoceleste apre il centro sportivo di Formello ai tifosi nella seconda parte di preparazione. Le informazioni

I motori in casa biancoceleste sono pronti a riaccendersi. La Lazio si prepara a dare il via ufficiale alla nuova stagione sportiva e lo farà interamente tra le mura amiche del proprio quartier generale. Il club capitolino ha infatti pianificato una preparazione estiva strutturata in due blocchi ben distinti, entrambi localizzati all’interno del centro sportivo di Formello.

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Le date della prima fase a Formello

Il primo blocco di allenamenti scatterà ufficialmente il prossimo 13 luglio e si concluderà il 25 luglio. In queste prime due settimane, lo staff tecnico blinderà la squadra per ritrovare la condizione atletica ottimale e iniziare a impartire i primi dettami tattici. Questa tranche iniziale di lavoro all’interno del centro di Formello si svolgerà rigorosamente a porte chiuse, senza la presenza di pubblico o media.

Porte aperte ai tifosi a Formello

La vera svolta per il popolo laziale arriverà con la seconda parte del ritiro. Come annunciato ufficialmente dalla stessa società biancoceleste tramite una nota ufficiale, da mercoledì 29 luglio a domenica 9 agosto il Training Center aprirà i propri cancelli. I sostenitori biancocelesti avranno finalmente l’opportunità di varcare l’ingresso di Formello per assistere dal vivo alle sedute e far sentire il proprio calore alla squadra.

Il comunicato ufficiale sul programma a Formello

“Le date, le modalità di accesso e gli orari saranno comunicati nei prossimi giorni in base al programma tecnico“, si legge nel comunicato diffuso dal club. La dirigenza capitolina sta definendo gli ultimi dettagli organizzativi per garantire la massima sicurezza all’interno del centro di Formello, permettendo ai fan di abbracciare i propri beniamini in vista del debutto in campionato.