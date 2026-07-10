Che incassi per la Lazio in quest’avvio di calciomercato! Ora Gattuso aspetta i rinforzi per il ritiro

La Lazio non si spaventa per il mercato a saldo zero, prima vendere e poi comprare: la linea di Lotito in questa fase iniziale

Vendere prima di comprare. È questo il principio che sta guidando il mercato della Lazio in questa fase estiva. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha già costruito un margine economico importante attraverso le cessioni e i risparmi sugli ingaggi, ora da reinvestire per consegnare nuovi rinforzi a Gennaro Gattuso.

Il presidente Claudio Lotito viene indicato come “campione di incassi” proprio alla luce delle operazioni in uscita. Nel quadro complessivo figurano anche le cessioni di Mattéo Guendouzi per 27 milioni e di Valentín Castellanos per 29 milioni, ma il tesoretto immediato su cui ragionare in questa fase estiva è legato soprattutto alle uscite più recenti.

Ultimissime Lazio LIVE: sfuma il ritorno di Lulic, le parole di Gila

Il conto delle cessioni estive della Lazio

Il calcolo parte dalle partenze di Alessio Romagnoli, ceduto per 3 milioni, Mario Gila, valutato 15 milioni al netto della percentuale di rivendita, Ivan Provedel, uscito per 3 milioni, e Vedat Muriqi, che ha portato 2,6 milioni.

Il totale di queste operazioni arriva a 23,6 milioni di euro. A questa cifra vanno poi aggiunti i risparmi sugli ingaggi: 5 milioni lordi per Romagnoli, 1,6 milioni per Gila grazie al Decreto Crescita e 4 milioni per Provedel. Il conto complessivo sale così rapidamente a 34,2 milioni.

Il calciomercato della Lazio entra nella fase decisiva

Il tesoretto esiste, ma ora dovrà essere utilizzato con attenzione. La Lazio ha incassato, alleggerito il monte ingaggi e creato margine di manovra, ma il mercato in entrata sarà decisivo per capire la reale ambizione della squadra.

Lotito ha seguito la linea della sostenibilità, mentre Gattuso aspetta giocatori funzionali alle sue idee. Dopo le cessioni, il tempo delle scelte è arrivato: la Lazio deve trasformare gli incassi in rinforzi veri.