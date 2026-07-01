Ledesma e l’addio alla Lazio U 17: «È stato bellissimo tornare a dare tutto per questa maglia!»

Cristian Ledesma lascia nuovamente la Lazio, questa volta al capolinea c’è il suo percorso da tecnico dell’U 17: il messaggio social sa di saluto

L’avventura di Cristian Daniel Ledesma sulla panchina della Lazio Under 17 sembra essere arrivata ai titoli di coda. L’ex capitano e centrocampista biancoceleste ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio dal forte valore emotivo, accompagnato da alcune immagini dell’ultima stagione vissuta alla guida dei giovani aquilotti. Parole semplici, ma dal significato profondo, che hanno subito acceso l’attenzione dei tifosi laziali. Le sue parole:

«È stato bellissimo tornare a dare tutto per questa maglia. Grazie ragazzi».

Una frase breve, intensa, che porta con sé il senso di appartenenza di chi ha vissuto la Lazio prima da calciatore e poi da allenatore. Il messaggio ha il sapore dell’addio, anche perché il contratto dell’ex centrocampista è scaduto lo scorso 30 giugno e la sua esperienza nel settore giovanile biancoceleste è giunta al termine.

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Ledesma, una stagione oltre le aspettative con l’Under 17

Il percorso di Cristian Daniel Ledesma alla guida della Lazio Under 17 è stato particolarmente significativo. La squadra biancoceleste ha vissuto un’annata di crescita importante, riuscendo ad andare oltre le aspettative iniziali e conquistando un traguardo di grande valore.

Sotto la guida dell’ex capitano laziale, il gruppo è arrivato fino ai quarti di finale dei playoff Scudetto, dove il cammino si è interrotto contro l’Empoli. Un’eliminazione che non cancella quanto costruito durante la stagione, anzi conferma la bontà del lavoro svolto dallo staff e dai ragazzi.

Per Cristian Daniel Ledesma si è trattato di un passaggio importante nel suo percorso da allenatore. Tornare a Formello, questa volta in panchina, gli ha permesso di mettere a disposizione dei giovani non solo competenze tecniche, ma anche esperienza, mentalità e conoscenza profonda dell’ambiente biancoceleste.

Il suo messaggio social racconta proprio questo legame: la gioia di aver potuto dare ancora qualcosa alla maglia laziale, pur in un ruolo diverso rispetto al passato. Un ritorno vissuto con partecipazione, lavoro e grande coinvolgimento emotivo.

L’addio alla Lazio, almeno per il momento, lascia spazio a emozione e gratitudine. Per Cristian Daniel Ledesma si chiude un capitolo speciale, vissuto ancora una volta nel segno di quei colori che hanno segnato profondamente la sua storia calcistica.