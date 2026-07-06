Calvani tenuto d’occhio dal Milan, continuano i dialoghi con la Lazio: acceleratore premuto dai rossoneri per il classe ’08

Il Milan continua a lavorare sul terzino della Lazio Calvani! Tutti gli aggiornamenti sulla situazione di calciomercato legata al giovane capitolino

Il mercato giovanile della Lazio resta al centro dell’attenzione e uno dei nomi più caldi è quello di Lorenzo Calvani, terzino classe 2008 finito nel mirino del Milan. Come affermato da Gianluca Di Marzio su X, stanno proseguendo i dialoghi tra le due società per il giovane laterale, considerato un profilo interessante in prospettiva.

Il Milan vuole rinforzare il proprio progetto legato ai giovani e guarda con attenzione ai talenti più promettenti del panorama italiano. In questo scenario, Calvani rappresenta un nome in linea con la strategia rossonera: un giocatore ancora giovanissimo, ma già seguito con convinzione per qualità tecniche e margini di crescita.

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Calvani e la trattativa viva tra i due club

La trattativa con i meneghini non è ancora chiusa, ma i contatti stanno andando avanti. Il fatto che i dialoghi proseguano conferma l’interesse concreto dei rossoneri, intenzionati a provare ad anticipare eventuali concorrenti e ad assicurarsi un profilo utile per il proprio settore giovanile.

Calvani fa parte di quella categoria di giovani cresciuti nel vivaio che possono avere un valore tecnico e progettuale importante. La società biancoceleste dovrà quindi decidere se aprire definitivamente alla cessione o provare a trattenere il classe ’08 nel proprio percorso.

Calvani, futuro da decidere nei prossimi giorni

La situazione resta in evoluzione. I dialoghi tra Milan e Lazio proseguono e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi aggiornamenti sull’operazione. Il club rossonero vuole Calvani, mentre i biancocelesti dovranno valutare condizioni, formula e opportunità dell’eventuale uscita.

Il mercato dei giovani può muoversi rapidamente e il nome di Lorenzo Calvani è ora uno dei dossier da seguire con attenzione. La trattativa è viva, il Milan spinge e la Lazio riflette sul futuro del suo terzino classe 2008.