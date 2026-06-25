Göthberg, sentenza storica del Tas: ecco quanto dovrà pagare la Lazio

Maja Göthberg dovrà essere risarcita dalla Lazio, il Tas condanna il club biancoceleste! Tutti i dettagli relativi alle cifre pattuite

Una sentenza destinata a far discutere e a lasciare un segno profondo nel calcio femminile internazionale. Il caso che coinvolge Maja Göthberg e la Lazio Women è tornato al centro dell’attenzione dopo i nuovi dettagli riportati da Il Messaggero. Il Tas, Tribunale Arbitrale dello Sport, ha stabilito che il club biancoceleste ha agito illegittimamente nei confronti della calciatrice svedese in relazione alla sua gravidanza.

Secondo quanto emerso, la vicenda riguarda il mancato rinnovo del contratto dopo una proposta inizialmente avanzata e poi ritirata. Un passaggio che, secondo il verdetto, si lega direttamente alla maternità della giocatrice e al mancato rispetto del regolamento Fifa sul tema. Per la Lazio, si tratta di una decisione pesante non solo sul piano economico, ma anche sul fronte dell’immagine.

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Göthberg Lazio, il risarcimento stabilito dal Tribunale

Il Tas ha condannato la Lazio Women al pagamento di 64mila euro lordi a titolo di risarcimento salariale, con interessi del 5% annuo a partire dal 7 agosto 2024. A questa cifra si aggiungono 5.333 euro lordi per la violazione dei diritti della personalità della calciatrice, anche in questo caso con interessi del 5% annuo, decorrenti dal 21 luglio 2024.

La portata della sentenza va oltre il singolo caso. Il pronunciamento certifica infatti una violazione legata alla tutela della maternità nel calcio femminile, tema sempre più centrale nella protezione delle atlete professioniste.

Göthberg, un precedente che può fare giurisprudenza

Il caso Maja Göthberg viene considerato particolarmente rilevante perché rappresenta il primo episodio in cui il Tas si pronuncia a favore di una giocatrice che non aveva ancora firmato il nuovo contratto, ma che aveva ricevuto una proposta poi ritirata.

Questo dettaglio rende la decisione ancora più significativa. Il Tribunale ha riconosciuto il peso degli impegni assunti dal club e il danno subito dalla calciatrice in seguito al cambio di posizione della società. Un precedente che potrebbe incidere su future controversie simili nel calcio femminile.

Maja Göthberg, una vicenda che pesa sull’immagine del club

Per la Lazio, la sentenza rappresenta un passaggio molto delicato. Il club biancoceleste si trova ora a fare i conti con una condanna che riaccende il dibattito sul rispetto dei diritti delle calciatrici e sulla gestione dei rapporti contrattuali in caso di gravidanza.

La vicenda conferma quanto il tema della maternità nello sport professionistico richieda regole chiare, applicazione rigorosa e maggiore tutela. Il verdetto sul caso Göthberg non riguarda soltanto la Lazio Women, ma l’intero sistema calcistico, chiamato a garantire alle atlete condizioni e diritti realmente riconosciuti.

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